Девушка с аллергией практически на все рассказала о проблемах в выборе еды

«Лента.ру»: Девушка с тяжелой аллергией ограничена в еде лишь курицей, фруктами и овощами

Пользовательница Reddit с ником Quinnismmm рассказала о проблемах в выборе еды, преследующих ее всю жизнь. Как выяснила «Лента.ру», из-за тяжелой аллергической реакции практически на все, девушка ограничена лишь курицей, фруктами и овощами.

«У меня аллергия почти на всех животных, большинство видов деревьев, траву, свинину, пыльцу, клей, орехи, пыль, плесень, сухофрукты, консервы, грибы, все, что содержит уксус, маринованные продукты, продукты с дрожжами, мясные деликатесы, бекон, сосиски, алкоголь, любые выдержанные продукты, любые ферментированные продукты и так далее. Список можно продолжать. Что я могу есть? Свежие овощи, фрукты и курицу. Однако у меня нет аллергии на два вида животных — тараканов и лошадей», — призналась автор.

Она уточнила, что некоторые из ее аллергий требуют постоянно приема глюкокортикостероидов. В этот список входят аллергии на кошек, собак, свинину, а также на вязы и два типа клена, которые, по неудачному совпадению, распространены как раз в ее регионе. От всех остальных проблем ее уберегают антигистаминные препараты.

«У меня были приступы астмы, спровоцированные аллергией, из-за которых меня госпитализировали, — пожаловалась девушка. — А однажды у меня чуть не случился анафилактический шок, когда я обнаружила, что не могу находиться рядом с кошками».

Ранее у мужчины появилась аллергия на возлюбленную после встречи с ней. Молодой человек внезапно после очередного свидания стал мучиться от зуда и насморка.