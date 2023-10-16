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11:05, 16 октября 2023Из жизни

У мужчины появилась аллергия на возлюбленную после встречи с ней

Молодой человек встретился с возлюбленной и стал мучиться от насморка

Фото: ian dooley / Unsplash

Пользовательница сети рассказала, что у ее бойфренда появилась аллергия на ее тело. Об этом она написала на форуме Reddit.

19-летняя девушка и ее 22-летний возлюбленный состоят в отношениях на расстоянии и встречаются раз в два-три месяца. Во время второй встречи молодой человек внезапно стал мучиться от зуда и насморка. Он обратился к врачу, который установил, что у него аллергия на большое количество химических веществ.

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Автор поста была вынуждена отказаться от множества косметических средств, чтобы не провоцировать у него аллергию. «Перед нашей последней встречей я постирала одежду и постельное белье со средством, безопасным для аллергиков, не пользовалась духами или продуктами, на которые у него была аллергия. Я много раз принимала душ, используя только безопасные для аллергиков средства», — рассказывает она.

Несмотря на это, через несколько дней после встречи у молодого человека снова началась аллергическая реакция. «Я искренне убеждена, что у него аллергия на мое тело», — заявила автор поста. Она добавила, что теперь сомневается, что сможет жить вместе с возлюбленным.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама потеряла способность спать на 11 лет. 36-летняя женщина рассказала, что перестала спать после странного приступа необъяснимого плача.

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    Алиса Удовик
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