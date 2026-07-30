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07:16, 30 июля 2026Ценности

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире в откровенном виде пришла на финал шоу

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире Майя Джама в откровенном виде пришла на шоу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама в откровенном виде пришла на финал шоу «Остров любви» (Love Island). Материал публикует Daily Mail.

31-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами в мире провела прямой эфир передачи в черном наряде. Так, она надела крошечный черный бра-топ, прозрачную юбку в тон и мюли на шпильках.

Ведущая объявила, что победителями шоу стали 26-летняя Джулия Майхшак и 28-летний Лоренцо Алесси, получив приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,3 миллиона рублей).

Ранее в июле в сети обсудили откровенное фото ведущего российского ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.

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