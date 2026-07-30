Королевы красоты не стало в 21 год при загадочных обстоятельствах

В США королева красоты Бринн Карнесекка из штата Юта умерла в 21 год

В американском штате Юта при загадочных обстоятельствах не стало победительницы конкурса «Мисс Американ-Форк», 21-летней Бринн Карнесекки. Об этом сообщает KTVX.

О случившемся рассказали в социальных сетях родители королевы красоты. Что именно с ней случилось, пока неизвестно. Соболезнования в связи с произошедшим выразили организаторы конкурсов «Мисс Американ-Форк» и «Мисс Юта».

Карнесекка победила в конкурсе «Мисс Американ-Форк» в 2024 году. Этот смотр является одним из отборочных туров на пути к финалу «Мисс Америка». В 2025-м Карнесекка приняла участие в конкурсе «Мисс Юта», но вошла только в топ-15. При этом она завоевала награду за талант, исполнив классическое произведение на фортепиано, а также награду «Мисс Конгениальность».

Девушка училась на журналиста в Университете Бригама Янга, ее статьи выходили в нескольких изданиях штата. Полиция пока не называет причины случившегося с Карнесеккой, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Гондурасе 23-летнюю королеву красоты Уалис Сусет Фуэнтес Акино нашли без признаков жизни. Следователи не исключают, что девушка могла стать жертвой преступления.