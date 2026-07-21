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Из жизни
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17:06, 21 июля 2026Из жизни

23-летнюю участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли без признаков жизни

Умерла 23-летняя королева красоты Акино из Гондураса, участвовавшая в «Мисс Вселенная»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Emilio Flores / Anadolu via Getty Images

В Гондурасе 23-летнюю королеву красоты Уалис Сусет Фуэнтес Акино нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Девушку обнаружили у нее дома в городе Тегусигальпа. Обеспокоенные родственники решили зайти к Акино после того, как она несколько дней не выходила на связь. Помочь королеве красоты было уже невозможно. Следователи не исключают, что Акино могла стать жертвой преступления.

Девушка участвовала в конкурсах красоты под эгидой организации «Мисс Вселенная». Недавно она заняла второе место на смотре «Мисс Вселенная Тегусигальпа 2026». Устроители конкурса отдельно отметили доброту Акино и ее стремление помочь другим участницам.

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После участия в конкурсе девушка призналась, что в 14 лет была очень неуверенной в себе и комплексовала по поводу фигуры. Акино заявила, что завоеванное второе место исцелило ее психологические травмы.

Ранее сообщалось, что 35-летней финалистки конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» Латойи Малкольм не стало 18 июля. В последнее время бывшая королева красоты занималась благотворительным проектом, который помогал детям из малообеспеченных семей.

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