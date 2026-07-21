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Из жизни
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14:16, 21 июля 2026Из жизни

Королевы красоты не стало при загадочных обстоятельствах в 35 лет

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» Малкольм умерла в 35 лет
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @latoya_officially

Финалистки конкурса «Мисс Вселенная Ямайка» 2024 года не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает New York Post.

Смерть 35-летней Латойи Малкольм подтвердили устроители «Мисс Вселенная Ямайка» 18 июля. Причины случившегося до сих пор неизвестны. Модель была одной из фавориток национального конкурса в 2024 году, но победить не смогла. Как пишет издание, во время конкурса не стало отца Малкольм, что сильно повлияло на ее психологическое состояние. Несмотря на это, в том же году она получила титул «Мисс Ямайка Бикини Интернешнл».

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Малкольм снималась в сериалах и была участницей популярных телешоу. В последнее время бывшая королева красоты занималась благотворительным проектом, который помогал детям из малообеспеченных семей пройти обучение и получить все необходимое, чтобы стать успешными во взрослой жизни.

Ранее сообщалось, что в Бразилии неизвестные преступники расправились с королевой красоты. 30-летнюю Улиссиас Кардиал и ее 28-летнего бойфренда обнаружили без признаков жизни на обочине дороги недалеко от дома.

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