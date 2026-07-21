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Из жизни
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02:00, 21 июля 2026Из жизни

Неизвестные расправились с королевой красоты на обочине дороги

В Бразилии неизвестные расправились с королевой красоты Кардиал
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: rafaelnlins / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии неизвестные преступники расправились с королевой красоты в городе Порту-Сегуру, штат Баия. Об этом сообщает Need To Know.

30-летнюю Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и ее 28-летнего бойфренда Винисиуса Соуза де Карвалью обнаружили без признаков жизни на обочине дороги рядом с городом в субботу, 18 июля. Помочь им было уже невозможно. Рядом с ними нашли семь стреляных пистолетных гильз. Мобильный телефон Кардиал лежал рядом и был изъят следователями. Смартфон Карвалью пропал.

Полиция пока не произвела арестов по делу. Следователи подозревают, что женщину и ее бойфренда похитили перед расправой.

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Кардиал была известной артисткой огненных шоу и блогершей. На ее страницы в социальных сетях было подписано более 20 тысяч человек. В 2021 году она прославилась, выиграв конкурс красоты в Порту-Сегуру.

Ранее сообщалось, что в Австралии бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен, исчезнувшей в 2018 году, приговорили к пожизненному сроку. Присяжные пришли к выводу, что мужчина расправился с возлюбленной.

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