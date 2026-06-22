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08:00, 22 июня 2026Из жизни

Найден виновник загадочного исчезновения королевы красоты

В Австралии бойфренда королевы красоты приговорили к пожизненному сроку за ее убийство
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: 7NEWS Australia / YouTube

В Австралии бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен, исчезнувшей в 2018 году, приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщает Nine News.

Виновником загадочного исчезновения признали 50-летнего Марка Шеридана Уодена. 16 июня суд присяжных в городе Брисбен, штат Квинсленд, признал, что Уоден расправился с девушкой. По версии следствия, поддержанной присяжными, Уоден пошел на преступление, когда Брутен узнала о его романе с другой. После оглашения приговора мужчина заявил: «Я этого не делал».

8 июня подруги Брутен заявили в суде, что Уоден постоянно выдавал новые версии ее исчезновения. Он говорил, что она скрывается от миграционной службы, украла у него деньги и сбежала или связалась с некими темными личностями. При этом следствие установило, что Уоден пригласил свою новую возлюбленную домой и отдал ей вещи Брутен вскоре после ее исчезновения.

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Адвокат Уодена заявил после оглашения решения суда, что версия обвинения основана исключительно на домыслах и спекуляциях. Юрист отметил, что против его клиента нет ни одного вещественного доказательства. Тем не менее пока защита Уодена не подала на апелляцию.

46-летняя Брутен исчезла в декабре 2018 года из своего дома в Брисбене, штат Квинсленд. В 2019-м в расправе над женщиной, которая работала тренером по зумбе, обвинили Уодена. Останки так и не нашли, хотя полиция провела множество экспертиз и несколько раз перекопала участок, на котором стоял ее дом. Следователи уверены, что Уоден зарыл останки женщины на участке, а через год вывез их на свалку.

Присцилла Брутен родилась в США, а затем переехала с семьей в Австралию. В юности она участвовала во многих конкурсах красоты, а ее мать, согласно некоторым источникам, завоевала титул «Мисс Аляска». При этом мать Брутен предпочитает сохранять анонимность, и СМИ неизвестно ее имя на момент победы.

Ранее сообщалось, что в расправе над королевой красоты из Индии обвинили ее мужа. Мужчина добровольно сдался полиции.

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