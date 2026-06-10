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Из жизни
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09:08, 10 июня 2026Из жизни

Бойфренд расправился с королевой красоты и выбросил ее на помойку

Бойфренд американской королевы красоты Брутен убил ее и выбросил останки на помойку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ian Hitchcock / Getty Images

В Австралии продолжается процесс по делу бойфренда американской королевы красоты, который, по версии следствия, расправился с ней и выбросил останки на помойку. Об этом пишет Daily Mail.

46-летняя Присцилла Брутен загадочно исчезла в декабре 2018 года из своего дома в Брисбене, штат Квинсленд. В 2019-м в расправе над женщиной, которая работала тренером по зумбе и училась на литературных курсах, обвинили ее 50-летнего возлюбленного Марка Шеридана Уодена. Останки Брутен так и не нашли, хотя полиция провела множество экспертиз и несколько раз перекопала участок, на котором стоял ее дом. Следователи уверены, что Уоден расправился с женщиной, потом зарыл на участке, а через год вывез останки на одну из свалок Брисбена.

В понедельник, 8 июня, суд заслушал показания подруг Брутен, которые рассказали, что заподозрили неладное, когда она перестала ходить на тренировки. При этом Уоден в беседах с женщинами постоянно выдавал новые версии исчезновения Брутен. Одной из подруг американки он сказал, что та прячется от миграционной службы. По другой версии, она украла у Уодена крупную сумму и сбежала. Третьей женщине мужчина заявил, что Брутен связалась с некими темными личностями и прячется от них.

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Суду также предоставили аудиозапись признаний бывшей коллеги Уодена Дезире Хаципапас. Женщина утверждала, что у нее был роман с мужчиной незадолго до исчезновения Брутен. Последняя якобы ушла из дома после крупной ссоры с бойфрендом. Процесс продолжается.

Присцилла Брутен родилась в США, а затем переехала с семьей в Австралию. В юности она участвовала во многих конкурсах красоты, а ее мать, согласно некоторым источникам, завоевала титул «Мисс Аляска». При этом мать Брутен предпочитает сохранять анонимность, и СМИ неизвестно ее имя на момент победы.

Ранее сообщалось, что в смерти королевы красоты из Индии обвинили ее мужа. Мужчина добровольно сдался полиции.

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