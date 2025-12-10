Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:14, 10 декабря 2025Из жизни

Бойфренда загадочно исчезнувшей американской королевы красоты обвинили в ее смерти

Бойфренда американской королевы красоты Брутен обвинили в ее убийстве
Никита Савин
Никита Савин

Фото: news.com.au

В Австралии бывшего бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен обвинили в ее смерти и назначили дату суда. Об этом сообщает News.com.au.

46-летняя Брутен загадочно исчезла в декабре 2018 года из своего дома в Брисбене, штат Квинсленд. В следующем году в расправе над женщиной, которая работала тренером по зумбе и училась на литературных курсах, обвинили ее возлюбленного Марка Шеридана Уодена. Останки Брутен так и не нашли, хотя полиция провела множество экспертиз и несколько раз перекопала участок, на котором стоял ее дом. Уоден до сих пор находится на свободе.

В декабре суд постановил, что у обвинения есть достаточно доказательств, чтобы официально обвинить мужчину в смерти возлюбленной и передать дело в суд. Первое заседание должно состояться 5 февраля 2026 года.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

Брутен родилась в США, а затем переехала с семьей в Австралию. В юности она участвовала во многих конкурсах красоты, а ее мать, согласно некоторым источникам, завоевала титул «Мисс Аляска». При этом мать Брутен предпочитает сохранять анонимность, и СМИ неизвестно ее имя на момент победы.

Ранее сообщалось, что в Австралии обладательницу титула «Мисс Ливан Австралия» 2016 года арестовали в составе банды в Сиднее. Женщина обвиняется в участии в наркотрафике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Иностранец с битой напал на россиянина и сбежал с места преступления

    Перечислены четыре вредные ошибки в душе

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка вернулась на родину

    Российская чиновница захотела запретить через суд обсуждать свою зарплату

    Шойгу высказался о завершении соглашения по СНВ

    Россия на «русской планете» поищет маркеры жизни

    Главная елка Петербурга прибыла на Дворцовую площадь

    В ЕС захотели бессрочно заблокировать активы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok