Бойфренда загадочно исчезнувшей американской королевы красоты обвинили в ее смерти

Бойфренда американской королевы красоты Брутен обвинили в ее убийстве

В Австралии бывшего бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен обвинили в ее смерти и назначили дату суда. Об этом сообщает News.com.au.

46-летняя Брутен загадочно исчезла в декабре 2018 года из своего дома в Брисбене, штат Квинсленд. В следующем году в расправе над женщиной, которая работала тренером по зумбе и училась на литературных курсах, обвинили ее возлюбленного Марка Шеридана Уодена. Останки Брутен так и не нашли, хотя полиция провела множество экспертиз и несколько раз перекопала участок, на котором стоял ее дом. Уоден до сих пор находится на свободе.

В декабре суд постановил, что у обвинения есть достаточно доказательств, чтобы официально обвинить мужчину в смерти возлюбленной и передать дело в суд. Первое заседание должно состояться 5 февраля 2026 года.

Брутен родилась в США, а затем переехала с семьей в Австралию. В юности она участвовала во многих конкурсах красоты, а ее мать, согласно некоторым источникам, завоевала титул «Мисс Аляска». При этом мать Брутен предпочитает сохранять анонимность, и СМИ неизвестно ее имя на момент победы.

Ранее сообщалось, что в Австралии обладательницу титула «Мисс Ливан Австралия» 2016 года арестовали в составе банды в Сиднее. Женщина обвиняется в участии в наркотрафике.