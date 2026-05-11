17:17, 11 мая 2026Россия

Мединский рассказал о превзошедшем средневековую инквизицию суде Украины

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / POOL / РИА Новости

Киевский суд, вынесший заочный приговор за школьный учебник истории, превзошел святую инквизицию. Об этом RT заявил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Он провел параллель между решением суда, который приговорил его заочно к 10 годам колонии, и святой инквизицией, которая намеревалась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи за книгу об истории католической церкви. Тогда книгу назвали ересью.

Помощник российского лидера отметил, что в результате приговор Сарпи не был вынесен, так как посчитали, что святая инквизиция должна руководствоваться принципами законности. «Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор», — сказал Мединский.

Ранее он, комментируя свой приговор, заявил, что на Украине понимают, что история является оружием.

8 мая Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Мединскому за учебник для 11-го класса «История. История России. 1945 год — начало XXI века». Вместе с ним заочно осудили еще одного редактора — ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

