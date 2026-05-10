Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 10 мая 2026Россия

Помощник Путина высказался о заочном приговоре на Украине

Помощник Путина Мединский: На Украине понимают, что история является оружием
Майя Назарова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На Украине понимают, что история является оружием. Об этом заявил Владимир Мединский, помощник президента России Владимира Путина, комментируя свой заочный приговор. Его высказывание приводится в «Максе».

До этого офис генерального прокурора Украины объявил, что на Украине заочно осудили Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.

Мединский привел один из пунктов обвинения: «детям через учебные материалы навязывались тезисы о так называемых "братских народах"».

«Кажется, такого приговора "за учебники" история еще не знала», — написал помощник Путина.

Ранее Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Он сделал это заявление после возбуждения на Украине уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии выступили с требованием к ЕС в отношении России

    Госавтоинспекция прокомментировала слухи об ужесточении автоштрафов в мае

    В России назвали главный минус от мягкого развода с Арменией

    Помощник Путина высказался о заочном приговоре на Украине

    В России заявили об ухудшении условий в энергетике для Европы

    В российском городе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире

    Врач объяснила причины необычного цвета и запаха выделений из интимной зоны у женщин

    В Пакистане при взрыве автомобиля погибли 15 человек

    Эстония призвала Украину держать свои беспилотники подальше

    Работу южных аэропортов России восстановили в полном объеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok