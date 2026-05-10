Помощник Путина высказался о заочном приговоре на Украине

Помощник Путина Мединский: На Украине понимают, что история является оружием

На Украине понимают, что история является оружием. Об этом заявил Владимир Мединский, помощник президента России Владимира Путина, комментируя свой заочный приговор. Его высказывание приводится в «Максе».

До этого офис генерального прокурора Украины объявил, что на Украине заочно осудили Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.

Мединский привел один из пунктов обвинения: «детям через учебные материалы навязывались тезисы о так называемых "братских народах"».

«Кажется, такого приговора "за учебники" история еще не знала», — написал помощник Путина.

Ранее Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Он сделал это заявление после возбуждения на Украине уголовного дела.