Россиянка описала неблагополучный район в Италии фразой «недоумение, страх, шок»

Российская тревел-блогерша побывала в неблагополучном районе города Палермо в Италии, куда ее отговаривали идти знакомые. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Кто бы мог подумать, что совсем недалеко от центра города происходит такое на улицах! Реакции сменялись одна за другой: недоумение, страх, отрицание, шок… а в конце я даже какой-то шарм смогла в этом найти», — такими фразами описала увиденное в историческом квартале Альбергерия россиянка.

Первое, на что обратила внимание путешественница, — гора мусора напротив красивой церкви. Кроме того, в глаза соотечественнице бросились старые дома с облупившейся штукатуркой и узкие переулки, где между окнами сушится белье. Она также ощутила стойкий запах специй и жареной рыбы.

Автор публикации заметила, что никого из местных жителей не беспокоили грязь и мусорные кучи. «Я шла по узким улицам и видела итальянцев, которые обсуждали с соседями обед у входа в обшарпанный дом, спокойно общались на какие-то тривиальные темы. Они просто жили свою обычную жизнь, и ничего их не смущало. Было много и мигрантов», — рассказала она.

Россиянка добавила, что у нее было ощущение, будто она вернулась в Марокко, так как в последний раз такие дома ей попадались в местном городе Фес. Однако после прогулки по рынку и посещения кафе ее мнение об этом районе поменялось.

«Палермо здесь — как старая разорившаяся графиня. На ней может быть рваное платье, а в доме — беспорядок, но она все равно сохраняет породу, манеры и невероятный взгляд. Здесь чувствовалась душа города, его история в каждом сантиметре», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала раздражающую особенность Венеции. По ее словам, а этом городе везде сырость и плесень на стенах — даже внутри квартир и домов.