Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 11 мая 2026Путешествия

Россиянка описала неблагополучный район в Италии фразой «недоумение, страх, шок»

Алина Черненко

Фото: UnaPhoto.com / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в неблагополучном районе города Палермо в Италии, куда ее отговаривали идти знакомые. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Кто бы мог подумать, что совсем недалеко от центра города происходит такое на улицах! Реакции сменялись одна за другой: недоумение, страх, отрицание, шок… а в конце я даже какой-то шарм смогла в этом найти», — такими фразами описала увиденное в историческом квартале Альбергерия россиянка.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«Побуду разрушителем легенд» Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
«Побуду разрушителем легенд»Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
30 мая 2022

Первое, на что обратила внимание путешественница, — гора мусора напротив красивой церкви. Кроме того, в глаза соотечественнице бросились старые дома с облупившейся штукатуркой и узкие переулки, где между окнами сушится белье. Она также ощутила стойкий запах специй и жареной рыбы.

Автор публикации заметила, что никого из местных жителей не беспокоили грязь и мусорные кучи. «Я шла по узким улицам и видела итальянцев, которые обсуждали с соседями обед у входа в обшарпанный дом, спокойно общались на какие-то тривиальные темы. Они просто жили свою обычную жизнь, и ничего их не смущало. Было много и мигрантов», — рассказала она.

Россиянка добавила, что у нее было ощущение, будто она вернулась в Марокко, так как в последний раз такие дома ей попадались в местном городе Фес. Однако после прогулки по рынку и посещения кафе ее мнение об этом районе поменялось.

«Палермо здесь — как старая разорившаяся графиня. На ней может быть рваное платье, а в доме — беспорядок, но она все равно сохраняет породу, манеры и невероятный взгляд. Здесь чувствовалась душа города, его история в каждом сантиметре», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала раздражающую особенность Венеции. По ее словам, а этом городе везде сырость и плесень на стенах — даже внутри квартир и домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Каллас оценила вероятность участия Шредера в переговорах с Россией

    В гонке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян сменился лидер

    Россиянка описала неблагополучный район в Италии фразой «недоумение, страх, шок»

    Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией

    Над сыном певицы Валерии нависла угроза банкротства

    Зрителей «Евровидения» предупредили о неожиданной опасности

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума

    Богатейший человек Лос-Анджелеса с уборщицей-миллионершей после смерти оставил семье долги

    Министр обороны Германии Писториус внезапно прибыл в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok