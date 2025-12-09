Реклама

Российская тревел-блогерша раскрыла самую ужасную и раздражающую особенность Венеции

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Christian Hetz / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша поехала в популярный город Европы и раскрыла его самую ужасную и раздражающую особенность. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В материале речь идет о Венеции, Италия. По словам автора публикации, в этом городе везде сырость и плесень на стенах — даже внутри квартир и домов. Однако наибольшим потрясением для нее стали прилетевшие из Африки комары — крупные, агрессивные, устойчивые к обычным репеллентам.

«Местные используют старый проверенный метод: москитные сетки на все окна и спреи с сильным составом. Туристы про это узнают слишком поздно», — отметила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила вещи, по которым она скучает после переезда в Италию. Среди них — ухоженные и безопасные общественные пространства.

