09:00, 22 октября 2025

Живущая в Европе россиянка призналась в нехватке нескольких вещей

Живущая в Италии россиянка перечислила вещи, по которым она скучает после переезда. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации призналась в нехватке в этой европейской стране ухоженных и безопасных общественных пространств. По ее словам, в крупных итальянских городах парки зачастую выглядят заброшено — газоны страдают от палящего солнца, урны переполнены, а лавочки заняты людьми, «которые вызывают беспокойство».

«Кто-то из них просто отдыхает, но из-за отдельных случаев сложилось мнение, что вечером в такие места лучше не идти, особенно женщинам. Иногда кажется, что местные давно "сдали" эти территории и обходят их стороной», — написала блогерша.

Вторая вещь, по которой начала скучать россиянка, — доступное такси. Она пояснила, что в Италии этим сервисом пользуются только хорошо зарабатывающие люди. Путешественница добавила, что о таких вещах, как круглосуточная доставка или магазин, в котором можно даже ночью что-то купить, в этой стране можно только мечтать.

Соотечественница также отметила, что в Италии ей не хватает хорошо организованного сервиса. «В России многое работает четко: доставка еды, госуслуги, онлайн-запись к врачу, оплата штрафов, получение документов — все можно сделать через интернет без очередей. В Италии же бюрократия может просто выбить из колеи», — посетовала она.

Автор рассказала, что электронные системы там часто не работают, из-за этого людям приходится звонить, ждать или приходить лично. А очереди в государственных учреждениях она назвала отдельным квестом.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила образ жизни своих соотечественников и итальянцев. Первым, на что обратила внимание девушка, было их отношение к алкоголю.

