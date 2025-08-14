Путешествия
Живущая в Европе россиянка сравнила привычки соотечественников и итальянцев

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: David MG / Shutterstock / Fotodom

Россиянка сравнила образ жизни своих соотечественников и их привычки с гражданами европейской страны, в которой находится уже три года. Своими наблюдениями эмигрантка поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Первым, на что обратила внимание девушка, было отношение к алкоголю. Она призналась, что жители Италии много пьют. «Но к спиртным напиткам они относятся более спокойно: выпьют за ужином бокальчик, и хватит. Нет такого, как у нас во время застолья: дорваться до алкоголя», — рассказала блогерша.

Россиянка отметила, что европейцы живут дольше из-за их общительности, тогда как соотечественники, напротив, более сдержаны в проявлении эмоций. Также полезной привычкой итальянцев, которые стоит перенять жителям России, она считает употребление обычной воды за столом, а не газированных или фруктовых напитков.

По мнению автора публикации, «давления возраста» в этой стране Европы также нет. Поэтому то, что россияне посчитают занятием не «по возрасту», в Италии будет обыденным. «Здесь можно ходить на танцы и свидания в 60 и 70 лет. Можно жить до 30 с родителями и поступить в этом возрасте в университет, никто не осудит», — подчеркнула эмигрантка.

Ранее эта блогерша описала уровень медицины в Италии фразой «волосы дыбом». Девушка призналась, что ей лишний раз не хочется идти в больницу из-за того, что итальянцы рассказывают много историй о не компетенции местных врачей.

