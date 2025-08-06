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08:00, 6 августа 2025Путешествия

Живущая в Европе россиянка описала местную медицину фразой «волосы дыбом»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Живущая в Италии россиянка описала уровень медицины в этой стране Европы фразой «волосы дыбом». Своей историей она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Я сходила к женскому врачу, и мне сделали какое-то самое базовое УЗИ, сказав что-то вроде: "Ну, по размеру органов все нормально, значит, все в порядке". Меня удивило, что даже не посоветовали сдать анализы или изучить ситуацию более детально. Тогда я впервые подумала, что привыкла к другому подходу у нас», — призналась автор публикации.

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Россиянка добавила, что в Италии ей лишний раз не хочется обращаться ко врачам из-за того, что она слышала от местных много историй об их некомпетентности. Например, одна знакомая рассказала ей, что итальянский стоматолог однажды предложил ей сломать рядом стоящий здоровый зуб, чтобы ему легче было лечить каналы больного зуба.

«У отца мужа много имплантов, он потратил 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») на это. Оказалось, когда-то он ходил к стоматологу, который при любой жалобе на зуб просто вырывал его», — ужаснулась блогерша.

Ранее другая россиянка отдохнула в Европе, пообщалась с местной жительницей и узнала о происходящем в секс-клиниках Лондона. Оказалось, что врачи в таких медицинских учреждениях заботятся не только о гигиене пациентов, но и задают им личные вопросы.

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