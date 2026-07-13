Россиянин поставил на победу Аргентины в первом тайме 1/4 финала ЧМ и выиграл 8,4 миллиона

Россиянин выиграл 8,4 миллиона рублей на матче ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил три миллиона рублей с коэффициентом 2,80 на то, что сборная Аргентины выиграет в первом тайме четвертьфинального матча ЧМ-2026 у Швейцарии. По итогам стартовой половины игры аргентинцы вели со счетом 1:0 благодаря голу Алексиса Макаллистера. Таким образом, россиянин выиграл 8,4 миллиона рублей.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, где встретится с командой Англии. Игра пройдет 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее бывший капитан сборной России Александр Мостовой предположил, как пройдет другой полуфинал, в котором сборная Франции сыграет с командой Испании. Мостовой заявил, что у французов будет небольшое преимущество, так как они обладают более сильным составом.