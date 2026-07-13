Мостовой заявил, что Франция будет фаворитом в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой предсказал исход полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания. Его слова приводит 360.ru.

«Я, конечно, болею за Испанию. Но если смотреть профессионально, состав Франции немного сильнее. Именно индивидуальное мастерство на такой стадии зачастую решает исход матчей. Поэтому небольшое преимущество я отдаю Франции», — сказал Мостовой.

Сделать ставку на победу сборной Франции можно с коэффициентом 2,35. Ничья оценивается в 3,25, а сделать ставку на победу испанцев можно за 3,35.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Франция — Испания пройдет 14 июля в Арлингтоне, США. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Мостовой предсказал состав участников финала чемпионата мира. По его словам, в решающем матче турнира встретятся Аргентина и Франция.