Мостовой предсказал финал чемпионата мира по футболу

Мостовой назвал матч между Аргентиной и Францией самым вероятным финалом ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предсказал финал чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Его слова приводит НСН.

Экс-спортсмен заявил о высокой вероятности повторения финала чемпионата мира — Аргентина против Франции — как это было в 2022 году. Он также отметил впечатляющую игру Лионеля Месси в матче с Египтом и выразил мнение, что форвард заслуживает награды за вклад в мировой футбол.

Ранее букмекеры назвали самый вероятный финал чемпионата мира. Наиболее вероятным финалом турнира аналитики называют встречу между сборными Аргентины и Франции.

В четвертьфинале сборной Франции предстоит встретиться с Марокко, а Аргентине — со Швейцарией. Матчи стартуют 9 июля.