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21:46, 3 июля 2026Спорт

Назван самый вероятный финал чемпионата мира по футболу 2026 года

Аналитики назвали матч между Аргентиной и Францией самым вероятным финалом ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Букмекеры назвали самый вероятный финал чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Наиболее вероятным финалом турнира аналитики называют встречу между сборными Аргентины и Франции. На такой исход предлагается коэффициент 5,00. В тройку также входят пары Англия — Франция (7,00) и Бразилия — Франция (8,00). Далее следует вариант Аргентина — Испания с коэффициентом 10,00.

Самым маловероятным финалом букмекеры назвали противостояние между командами Парагвая и Мексики. На такое событие коэффициент составляет 500,00.

Ранее издание Goal назвало фаворита чемпионата мира-2026 по итогам второго тура группового этапа. Лидером списка осталась Аргентина, а Франция сохранила за собой второе место.

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