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Силовые структуры
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21:02, 24 июля 2026 (обновлено: 21:04, 24 июля 2026)Силовые структуры

Совершивший два страшных преступления россиянин оказался в руках силовиков из-за травм

В Омске мужчина зарезал таксистку после убийства своей сожительницы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Омске 29-летний местный житель расправился с сожительницей, а потом с девушкой-водителем такси. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

17 июля в экстренные службы поступил сигнал тревоги из такси. Приехавшие по вызову правоохранители и врачи скорой помощи обнаружили, что машина съехала с трассы и врезалась в деревья. Рядом с ней находился мужчина с травмами, а в нескольких метрах — таксистка с множественными ножевыми ранениями и следами самообороны на руках.

Подозреваемого задержали на месте. Им оказался неоднократно судимый мужчина, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Он арестован.

В ходе следствия выяснилось, что он может быть причастен к еще одному преступлению — расправе над его 42-летней сожительницей, о пропаже которой заявила ее сестра. Следователи вскрыли квартиру на Космическом проспекте и обнаружили женщину без признаков жизни. По версии следствия, подозреваемый во время пьянки приревновал сожительницу, нанес ей несколько ударов ножом, а через несколько дней он вызвал такси и по дороге зарезал водителя.

Ранее Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор 42‑летней учительнице иностранных языков по делу об организации заказной расправы над экс-супругом.

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