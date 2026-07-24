Совершивший два страшных преступления россиянин оказался в руках силовиков из-за травм

В Омске мужчина зарезал таксистку после убийства своей сожительницы

В Омске 29-летний местный житель расправился с сожительницей, а потом с девушкой-водителем такси. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

17 июля в экстренные службы поступил сигнал тревоги из такси. Приехавшие по вызову правоохранители и врачи скорой помощи обнаружили, что машина съехала с трассы и врезалась в деревья. Рядом с ней находился мужчина с травмами, а в нескольких метрах — таксистка с множественными ножевыми ранениями и следами самообороны на руках.

Подозреваемого задержали на месте. Им оказался неоднократно судимый мужчина, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Он арестован.

В ходе следствия выяснилось, что он может быть причастен к еще одному преступлению — расправе над его 42-летней сожительницей, о пропаже которой заявила ее сестра. Следователи вскрыли квартиру на Космическом проспекте и обнаружили женщину без признаков жизни. По версии следствия, подозреваемый во время пьянки приревновал сожительницу, нанес ей несколько ударов ножом, а через несколько дней он вызвал такси и по дороге зарезал водителя.

Ранее Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор 42‑летней учительнице иностранных языков по делу об организации заказной расправы над экс-супругом.