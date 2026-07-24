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17:56, 24 июля 2026Силовые структуры

Заказавшей бывшего мужа российской учительнице отменили приговор

На Урале суд отменил оправдательный приговор учительнице, заказавшей бывшего мужа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Q-Studio / Shutterstock / Fotodom

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор 42‑летней учительнице иностранных языков по делу об организации заказной расправы над экс-супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, учительница из неприязни к бывшему мужу из-за ссор о встречах с их общим ребенком наняла киллера и обещала ему заплатить 278 тысяч рублей. О готовящемся преступлении киллер сообщил в полицию.

В июне женщине вынесли оправдательный приговор — присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления. Однако это решение обжаловали в вышестоящей инстанции. Из-за процессуальных нарушений приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для бывшего партнера экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Сергея Бородина десять лет колонии.

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