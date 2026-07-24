Заказавшей бывшего мужа российской учительнице отменили приговор

На Урале суд отменил оправдательный приговор учительнице, заказавшей бывшего мужа

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор 42‑летней учительнице иностранных языков по делу об организации заказной расправы над экс-супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, учительница из неприязни к бывшему мужу из-за ссор о встречах с их общим ребенком наняла киллера и обещала ему заплатить 278 тысяч рублей. О готовящемся преступлении киллер сообщил в полицию.

В июне женщине вынесли оправдательный приговор — присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления. Однако это решение обжаловали в вышестоящей инстанции. Из-за процессуальных нарушений приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для бывшего партнера экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Сергея Бородина десять лет колонии.