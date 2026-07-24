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Силовые структуры
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17:25, 24 июля 2026 (обновлено: 17:32, 24 июля 2026)Силовые структуры

Российскому бизнесмену запросили 10 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа

Прокурор запросил для экс-партнера Тимура Иванова 10 лет колонии и 500 миллионов штрафа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прокурор запросил для бывшего партнера экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Сергея Бородина десять лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Бородина просят оштрафовать на 500 миллионов рублей. Ему вместе с Ивановым вменяют получение взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Дело экс-партнера выделено в отдельное производство — он признал вину и заключил сделку со следствием.

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с компанией «ОлимпСитиСтрой» на строительство военных объектов. За общее покровительство глава предприятия передал Иванову и Бородину взятки, а также построил на их участках два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.

1 июля Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы Иванова за хищение более четырех миллиардов рублей. Он признан виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.

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