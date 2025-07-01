Суд решил судьбу бывшего замглавы Минобороны Иванова

В Москве экс-замглавы Минобороны Иванов получил 13 лет за хищение более ₽4 млрд

В Москве экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд признал его виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.

Защита фигуранта решила обжаловать решение суда. Кроме того, отмечается, что бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова также признали виновным. Он получил 12,5 года лишения свободы в колонии.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы Минобороны отказался признать вину в растрате миллиардов. Второй фигурант дела — его бывший подчиненный Филатов также отверг обвинения.