Российские пациенты переоделись в камуфляж и сбежали из психдиспансера

Shot: В Канске пациенты переоделись в камуфляж и сбежали из психдиспансера

В Канске Красноярского края двое пациентов переоделись в камуфляжный костюм и ветровку с капюшоном и сбежали из психоневрологического диспансера. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, 42-летний мужчина и 35-летняя женщина скрылись в неизвестном направлении около полуночи 2 августа. Перед этим они сменили больничные пижамы на обычную одежду, чтобы затеряться.

У одного из беглецов — оттопыренные уши, пишет Shot. Также выяснилось, что мужчина, покинувший стены медицинского учреждения, в прошлом имел проблемы с законом.

К поискам пары подключились спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Казани из больницы сбежал голый пациент в одних бинтах. Предварительно, причиной побега стала сожительница мужчины, которая пыталась сжечь его квартиру. В результате медики обнаружили россиянина дома, но от дальнейшей помощи он отказался.