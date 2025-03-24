Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину в растрате миллиардов

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Второй фигурант дела, бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны, Антон Филатов также отверг обвинения.

Московский городской суд продолжил рассматривать дело Иванова днем 24 марта. Обоих фигурантов доставили в суд. Заседание идет в закрытом режиме.

17 марта Мосгорсуд начал рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. Он был задержан в конце апреля 2024 года.

По версии следствия, Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.