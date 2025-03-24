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13:13, 24 марта 2025Силовые структуры

Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Иванова в закрытом режиме

Дело экс-замминистра обороны России Иванова рассмотрят в закрытом режиме
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд в закрытом режиме рассмотрит дело в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, государственный обвинитель просит Мосгорсуд провести рассмотрение дела против бывшего замглавы Минобороны Иванова в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину в растрате миллиардов.

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