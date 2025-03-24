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11:34, 24 марта 2025Силовые структуры

Столичный суд приступит к рассмотрению дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова

В Москве суд начнет рассмотрение дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и второго фигуранта по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Обоих фигурантов доставили в суд, соответствующие фотографии были продемонстрированы прессе. Заседания проходят в закрытом режиме.

В рамках расследования арестовано имущество и активы экс-чиновника общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей. В их числе — раритетные автомобили, мотоциклы, коллекция дорогостоящих часов и недвижимость.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов уголовного дела — бизнесмен Сергей Бородин — признался еще в одном эпизоде взятки и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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