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07:37, 19 марта 2025Силовые структуры

Один из фигурантов дела экс-замминистра обороны России начал сотрудничать со следствием

Бизнесмен Бородин заключил сделку со следствием по делу экс-замглавы МО Иванова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — бизнесмен Сергей Бородин — признался еще в одном эпизоде взятки и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, речь идет о получении взятки в размере 152 миллионов рублей. Бородин «изменил свое поведение» и активно содействует следствию.

Уточняется, что он, как и соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, признал свою вину по делу.

Экс-замглавы Министерства обороны (МО) России Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Бородин и Фомин обвиняются в даче взятки.

Во вторник, 18 марта, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

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