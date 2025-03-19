Один из фигурантов дела экс-замминистра обороны России начал сотрудничать со следствием

Бизнесмен Бородин заключил сделку со следствием по делу экс-замглавы МО Иванова

Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — бизнесмен Сергей Бородин — признался еще в одном эпизоде взятки и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, речь идет о получении взятки в размере 152 миллионов рублей. Бородин «изменил свое поведение» и активно содействует следствию.

Уточняется, что он, как и соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, признал свою вину по делу.

Экс-замглавы Министерства обороны (МО) России Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Бородин и Фомин обвиняются в даче взятки.

Во вторник, 18 марта, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.