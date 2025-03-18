Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 18 марта 2025Силовые структуры

Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей до 23 апреля

Суд продлил до 23 апреля арест экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он останется в СИЗО до 23 апреля. Таким образом, Иванов будет находиться под стражей почти год.

Слушания проходили в закрытом режиме. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев напомнил судье о трех десятках наград, полученных Ивановым за время службы в военном ведомстве, а также многочисленных благодарностях. Судья 15 минут перечислял их на заседании. Однако решил оставить Иванова под арестом.

В рамках расследования арестовано имущество и активы экс-чиновника общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей. В их числе — раритетные автомобили, мотоциклы, коллекция дорогостоящих часов и недвижимость.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

    Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

    Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

    Российский рынок акций отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

    Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

    Гоблин назвал молодежь поколением дебилов

    Российский миллиардер назвал идеальный курс доллара

    Европейская компания начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

    Появились кадры с места крушения Ми-28 в Ленобласти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше