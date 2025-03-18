Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей до 23 апреля

Суд продлил до 23 апреля арест экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он останется в СИЗО до 23 апреля. Таким образом, Иванов будет находиться под стражей почти год.

Слушания проходили в закрытом режиме. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев напомнил судье о трех десятках наград, полученных Ивановым за время службы в военном ведомстве, а также многочисленных благодарностях. Судья 15 минут перечислял их на заседании. Однако решил оставить Иванова под арестом.

В рамках расследования арестовано имущество и активы экс-чиновника общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей. В их числе — раритетные автомобили, мотоциклы, коллекция дорогостоящих часов и недвижимость.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.