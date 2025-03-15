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09:26, 15 марта 2025Силовые структуры

Арестовано имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на 2,5 миллиарда рублей

По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали активы на 2,5 млрд рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московский суды и следствие приняли решение наложить арест на имущество и активы бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, общая стоимость которых превышает 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В этот перечень вошли в том числе банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекция дорогостоящих часов и недвижимость. Уточняется, что арестованы активы и имущества не только Иванова, но и его семьи и других фигурантов, проходящих по делу.

Ранее сообщалось, что в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды коррупции. Следователи проверяют бывшего заместителя главы Минобороны на причастность к совершению иных случаев.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

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