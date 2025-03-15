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01:07, 15 марта 2025Силовые структуры

В деле экс-замминистра обороны Иванова допустили появление новых эпизодов коррупции

ТАСС: В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды коррупции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.

Следователи проверяют бывшего заместителя главы Минобороны на причастность к совершению иных случаев коррупции, уточняется в документах.

«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — говорится в материалах следствия.

Суд продлил Иванову срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

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