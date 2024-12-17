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12:19, 17 декабря 2024Силовые структуры

Бывшему замглавы Минобороны России Иванову продлили арест на три месяца

Суд в Москве продлил арест экс-замглавы МО России Иванову до 23 марта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы Министерства обороны (МО) России Тимуру Иванову, обвиняемому в получении более одного миллиарда рублей взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд Москвы продлил срок следствия по делу на три месяца, до 23 марта 2025 года.

Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест счетов бывшего замминистра обороны Иванова.

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