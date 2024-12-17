Суд продлил арест счетов бывшего замминистра обороны Иванова

В Москве суд продлил арест 42 счетов экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы продлил арест счетов бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд в Москве продлил арест 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 года.

В начале декабря также был продлен обеспечительный арест на усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области и дорогостоящие авто. Он продлен судом до 25 марта 2025 года.

До этого стало известно, что суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы по делу в отношении Тимура Иванова. Рыночная стоимость арестованной квартиры, расположенной в районе Арбата, превышает полмиллиарда рублей. Ее площадь составляет 300 квадратных метров.

Ранее была раскрыта сумма вменяемой замминистра обороны Иванову взятки.