Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:56, 17 декабря 2024Силовые структуры

Суд продлил арест счетов бывшего замминистра обороны Иванова

В Москве суд продлил арест 42 счетов экс-замминистра обороны Иванова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест счетов бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд в Москве продлил арест 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 года.

В начале декабря также был продлен обеспечительный арест на усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области и дорогостоящие авто. Он продлен судом до 25 марта 2025 года.

До этого стало известно, что суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы по делу в отношении Тимура Иванова. Рыночная стоимость арестованной квартиры, расположенной в районе Арбата, превышает полмиллиарда рублей. Ее площадь составляет 300 квадратных метров.

Ранее была раскрыта сумма вменяемой замминистра обороны Иванову взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?

      В России уничтожат тонны небезопасной красной икры

      В Госдуме высказались об охране военных после подрыва генерал-лейтенанта Кириллова

      Арестованы катер и 23 автомобиля бывшего замглавы Минобороны России Иванова

      В деле бывшего замминистра Минобороны России Иванова могут появиться новые эпизоды

      «Ростех» показал возможности боевых роботов

      Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки

      Задержание экс-замначальника полиции за покровительство аптекам попало на видео

      Россиянам захотели запретить дарить друг другу алкоголь

      Премьер Италии рассказала о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше