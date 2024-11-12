По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы

Суд арестовал московскую квартиру за полмиллиарда рублей по делу Тимура Иванова

Суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные и иные документы, с которыми удалось ознакомиться агентству.

Рыночная стоимость арестованной квартиры, расположенной в районе Арбата, превышает полмиллиарда рублей. Ее площадь составляет 300 квадратных метров.

По данным агентства, в этой квартире была зарегистрирована бывшая жена Иванова — Светлана.

Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля.

В середине октября срок следствия по делу экс-замминистра обороны продлили до 23 декабря из-за его особой сложности.