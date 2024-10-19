Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили

Следствие по делу Тимура Иванова продлили до 23 декабря из-за особой сложности

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В материалах отмечается, что срок следствие по делу Иванова продлили до 23 декабря из-за его особой сложности. В частности, об этом подтверждают документы, которые также указывают на давность и характер совершенного преступления.

Решение продлить срок следствия также обусловлено необходимостью провести значительное число следственных действий на территории различных субъектов России, объемом материалов дела, а также длительными судебными экспертизами. При этом суд не получал данные о неэффективной организации расследования.

Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 — «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.