Раскрыта сумма вменяемой замминистра обороны Иванову взятки

Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей

Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 2 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.

