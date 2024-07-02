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19:30, 2 июля 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма вменяемой замминистра обороны Иванову взятки

Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 2 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.

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      Владимир Седов
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