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15:42, 20 июня 2024Силовые структуры

Арестованный замглавы Минобороны заявил об оставлении должности

Обвиняемый во взятке Иванов больше не работает замминистра обороны
СюжетМинобороны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Арестованный по делу о взятке Тимур Иванов больше не занимает должность заместителя главы Минобороны России. Об этом мужчина заявил в суде, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«До задержания я занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — передает его слова из зала суда агентство. В то же время, по данным РИА Новости, обвиняемый в получении взяток Иванов не говорил об оставлении должности в суде.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Сейчас Иванов находится под стражей, в СИЗО «Лефортово». Там он содержится в двухместной камере с телевизором и читает классическую литературу.

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      Олеся Мицкевич
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