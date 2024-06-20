Арестованный замглавы Минобороны заявил об оставлении должности

Обвиняемый во взятке Иванов больше не работает замминистра обороны

Арестованный по делу о взятке Тимур Иванов больше не занимает должность заместителя главы Минобороны России. Об этом мужчина заявил в суде, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«До задержания я занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — передает его слова из зала суда агентство. В то же время, по данным РИА Новости, обвиняемый в получении взяток Иванов не говорил об оставлении должности в суде.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Сейчас Иванов находится под стражей, в СИЗО «Лефортово». Там он содержится в двухместной камере с телевизором и читает классическую литературу.

