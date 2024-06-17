Адвокат рассказал о физическом состоянии арестованного замглавы Минобороны

Адвокат арестованного замминистра обороны Иванова: он похудел, но не жалуется

Адвокат арестованного по делу о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова рассказал о физическом состоянии своего подзащитного. Его слова в понедельник, 17 июня, публикует Telegram-канал Mash.

По словам защитника, Тимур Иванов содержится в двухместной камере с телевизором и читает классическую литературу. Он сильно похудел в СИЗО, но не жалуется на здоровье. К нему ни разу не допустили родных. Следующее заседание о продлении меры пресечения состоится 20 июня, на нем защита намерена просить, чтобы к Иванову пустили мать.

13 июня сообщалось, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, может переписываться с семьей с помощью «Почты России» и получать посылки с маркетплейса.

На территории СИЗО отсутствуют ресторан и магазин, однако родные замминистра могут сделать необходимый заказ на Ozon и отправить его в «Лефортово». Если посылка пройдет проверку, ее передадут арестанту. К Иванову сотрудники СИЗО обращаются на вы.