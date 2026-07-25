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09:45, 25 июля 2026Бывший СССР

В Латвии назвали скандальную рекламу о жарке лука итогом бытовой русофобии

Политик Панкратов: Скандальная реклама о жарке лука содержит политический подтекст
Мария Винар

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Бывший депутат Рижской думы, латвийский политик Руслан Панкратов отреагировал на скандальную рекламу о жарке лука, снятую эстонским производителем мясопродуктов Rannarootsi. Его слова приводит РИА Новости.

Панкратов назвал данную рекламу, в которой общественность заметила попытку посеять межнациональную рознь, продуктом государственной политики и итогом бытовой русофобии последних 35 лет. Он объяснил, что «националистический стеб» использовали как маркетинговый инструмент, рассчитанный на аудиторию, считающую такие шутки нормой.

Кроме того, Панкратов отметил, что реклама явно содержит политический подтекст. На это, по его мнению, указывает отказ компании ее удалить. «В этом смысле это не государственный акт, но все равно явный продукт государственной политики (...) — форма нормализованной бытовой русофобии, ксенофобии и антисемитизма», — заявил собеседник агентства.

Ранее в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы, где двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождалась надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий».

Депутат Центристской партии Эстонии Яна Тоом осудила рекламу и заявила, что компания Rannarootsi только отпугнула часть потенциальных потребителей.

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