Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Екатеринбург. Об отражении удара рассказал глава Свердловской области Денис Паслер в Telegram.
По его словам, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. При этом объекты экономики и инфраструктуры не получили повреждений, указал губернатор, добавив, что пострадавших нет.
«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», — написал он, уточнив, что опасность атаки БПЛА в регионе все сохраняется.
Как пишет ТАСС, пожар разгорелся недалеко от логистического центра Wildberries. В пресс-службе компании уточнили, что их комплекс не пострадал — на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. В ближайшее время планируется возобновление работы склада в штатном режиме.
Ранее основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс Wildberries оперативно перестраивает логистику, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы.