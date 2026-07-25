Губернатор Паслер сообщил о пожаре на стоянке в Екатеринбурге после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Екатеринбург. Об отражении удара рассказал глава Свердловской области Денис Паслер в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. При этом объекты экономики и инфраструктуры не получили повреждений, указал губернатор, добавив, что пострадавших нет.

«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», — написал он, уточнив, что опасность атаки БПЛА в регионе все сохраняется.

Как пишет ТАСС, пожар разгорелся недалеко от логистического центра Wildberries. В пресс-службе компании уточнили, что их комплекс не пострадал — на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. В ближайшее время планируется возобновление работы склада в штатном режиме.

Ранее основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс Wildberries оперативно перестраивает логистику, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы.