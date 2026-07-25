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10:17, 25 июля 2026Россия

Пожар в российском регионе разгорелся после атаки ВСУ

Губернатор Паслер сообщил о пожаре на стоянке в Екатеринбурге после атаки ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Екатеринбург. Об отражении удара рассказал глава Свердловской области Денис Паслер в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. При этом объекты экономики и инфраструктуры не получили повреждений, указал губернатор, добавив, что пострадавших нет.

«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», — написал он, уточнив, что опасность атаки БПЛА в регионе все сохраняется.

Как пишет ТАСС, пожар разгорелся недалеко от логистического центра Wildberries. В пресс-службе компании уточнили, что их комплекс не пострадал — на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. В ближайшее время планируется возобновление работы склада в штатном режиме.

Ранее основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс Wildberries оперативно перестраивает логистику, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы.

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