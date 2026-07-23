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19:11, 23 июля 2026 (обновлено: 19:37, 23 июля 2026)Бывший СССР

В Эстонии разгорелся скандал из-за предлагающей жарить лук рекламы

РИА Новости: В Эстонии разгорелся скандал из-за предлагающей жарить лук рекламы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Azerbaijan_stockers / Magnific

В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы морепродуктов, на которой предлагают жарить лук на огне. Отмечается, что потребители увидели в этом попытку посеять межнациональную рознь, так как луковицами в республике пренебрежительно называют русскоязычное население, пишет РИА Новости.

Известно, что на рекламном постере двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождается надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий».

Публика не оценила такой рекламный подход. В социальных сетях на авторов постера обрушилась критика.

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда Marella.

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