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10:14, 23 июля 2026 (обновлено: 10:22, 23 июля 2026)Ценности

Ирина Шейк в пиджаке на голое тело снялась в рекламе модного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе модного бренда Marella
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marella

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда Marella. Снимки опубликованы на сайте модного ретейлера.

Знаменитость позировала в вещах из новой осенней коллекции марки, в том числе в клетчатом пиджаке на голое тело и джинсах с завышенной линией талии. Кроме того, манекенщица снялась в боди и колготках, а также в кожаном костюме, который состоял из приталенного блейзера и прямой юбки.

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