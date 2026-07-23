Ирина Шейк в пиджаке на голое тело снялась в рекламе модного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе модного бренда Marella

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда Marella. Снимки опубликованы на сайте модного ретейлера.

Знаменитость позировала в вещах из новой осенней коллекции марки, в том числе в клетчатом пиджаке на голое тело и джинсах с завышенной линией талии. Кроме того, манекенщица снялась в боди и колготках, а также в кожаном костюме, который состоял из приталенного блейзера и прямой юбки.

Ранее в июле Шейк приняла участие в откровенной съемке для журнала D la Repubblica. 40-летняя модель попала на обложку в образе бренда Dolce & Gabbana. На одном из кадров она позировала топлес, прикрывая оголенную грудь рукой.