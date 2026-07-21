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04:00, 21 июля 2026Ценности

Ирина Шейк топлес снялась для модного журнала

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном образе снялась для журнала d la Repubblica
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ethan James Green для Repubblica

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной съемке для журнала d la Repubblica. Снимки опубликованы на странице модного издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость попала на обложку в образе бренда Dolce & Gabbana. На одном из кадров она позировала топлес, прикрывая оголенную грудь рукой.

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Известно, что за наряды для фотосессии отвечала именитая стилистка Хейли Волленс, которая подобрала для манекенщицы предметы гардероба из коллекций Chanel, Ermanno Scervino, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lewis Dussurget, Maison Alaia, Sportmax, Stella McCartney и других марок.

В то же время автором съемки выступил американский фотограф Итан Джеймс Грин, за макияж отвечал визажист, работающий под псевдонимом Kabuki, а за прическу — Сонни Молина.

Ранее в июле Шейк удивила поклонников секретом стройной фигуры.

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