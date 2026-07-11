Ирина Шейк удивила фанатов секретом стройной фигуры

Российская супермодель Ирина Шейк раскрыла секрет своей стройной фигуры и удивила фанатов. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха в Марокко. На одном фото она запечатлела книгу о похудении «Великолепная фигура за 15 минут в день», автором которой является создательница техники бодифлекс Грир Чайлдерс.

Фото: @irinashayk

Поклонники оказались озадачены снимком знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях. «Если начну читать эту книгу, у меня будет такая же шикарная фигура?», «Судя по фигуре Ирины, книга реально рабочая», «Сейчас эта книга будет полностью продана», «Как поднять продажи книги одним фото», «Мы тут пытаемся стройнеть, а надо просто книгу прочитать», — шутили они.

Ранее Шейк показала содержимое сумки и вызвала ажиотаж в сети.