Содержимое сумки Ирины Шейк удивило пользователей сети

Российская супермодель Ирина Шейк показала содержимое сумки и вызвала ажиотаж в сети. Видео опубликовал корейский бренд косметики d'Alba в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Оказалось, что в ее сумке лежат сыворотка упомянутой марки, сухой шампунь, расческа, пирожное Choco Pie, а также две пары очков — с солнцезащитными и прозрачными линзами. Кроме того, выяснилось, что манекенщица всегда с собой носит патчи, духи, контактные линзы, кошелек, блеск для губ, проводные и беспроводные наушники. Также знаменитость не обходится без пилки для ногтей. «Ну, как настоящая русская», — с иронией отметила Шейк.

Пользователи сети удивились содержимому сумки звезды и принялись обсуждать его в комментариях под роликом, который набрал 28 тысяч лайков. «"Чокопай", ну наша!», «Я тоже часто ношу с собой "Чокопай"», «А где колбаса?», «Мне нравится, что Ирина всегда с гордостью рассказывает, что она русская», «Почему не селедка под шубой?», «Захотелось "Чокопая"» — писали фанаты.

В мае 2024 года сообщалось, что Ирина Шейк скупила русские сладости в Нью-Йорке.