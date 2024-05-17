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18:18, 17 мая 2024Ценности

Ирина Шейк скупила русские сладости

Ирина Шейк купила конфеты «Коровка» и кукурузные палочки «Рузик» в Нью-Йорке

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Российская супермодель Ирина Шейк скупила русские сладости в Нью-Йорке. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя модель разместила серию снимков, на которых продемонстрировала понравившиеся лакомства. Так, она показала конфеты «Мишка косолапый» и «Коровку». Помимо этого, звезда продемонстрировала фото с мороженым и кукурузными палочками «Рузик». «Ну все», — иронично подписала знаменитость.

Ранее в мае Ирина Шейк поделилась откровенным фото подруги в честь ее дня рождения. Так, на одном из них приятельница позирует без бюстгальтера в полупрозрачном черном макси-платье, обнажающем ягодицы.

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      Екатерина Ештокина
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