Ирина Шейк поделилась откровенным фото подруги в честь ее дня рождения

Ирина Шейк поделилась откровенным фото Стеллы Максвелл в честь ее дня рождения

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенным фото манекенщицы Стеллы Максвелл в честь ее дня рождения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Шейк поздравила подругу с 34-летием, продемонстрировав несколько совместных кадров. Так, на одном из них приятельница позирует без бюстгальтера в полупрозрачном черном макси-платье, обнажающем ягодицы. При этом сама Шейк тоже надела прозрачное платье, сквозь которое просвечивало ее тело.

«Так много забавных совместных моментов. С днем рождения!» — обратилась к Максвелл автор поста.

Ранее в мае Ирина Шейк снялась в рекламе американского бренда Marc Jacobs в нижнем белье.