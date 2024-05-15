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11:18, 15 мая 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в рекламе в нижнем белье

Супермодель Ирина Шейк в нижнем белье снялась в рекламе бренда Marc Jacobs

Кадр: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе американского бренда Marc Jacobs в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя манекенщица позировала с сумкой указанной компании The Sack Bag песочного оттенка. В то же время она примерила объемный кружевной бюстгальтер с косточками и трусы-шорты с завышенной талией. Знаменитость также станцевала перед камерой в массивных туфлях на высоких каблуках и платформе.

Модель распустила волосы, сделав укладку с мокрым эффектом, и подчеркнула губы розовым блеском.

Ранее Шейк обнажила грудь на камеру, снявшись в платье для Met Gala.

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      Карина Черных
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